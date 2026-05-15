Tuttonapoli Pisa-Napoli, le probabili formazioni: out Politano, la scelta di Conte su De Bruyne

vedi letture

Pisa-Napoli, 37ª giornata di Serie A all'Arena Garibaldi. Antonio Conte a caccia della matematica Champions, Politano squalificato. Hiljemark già retrocesso

Per chiudere ufficialmente i giochi senza guardare a quello che faranno gli altri, al Napoli servono assolutamente i tre punti nell'ultima trasferta della stagione in quel di Pisa, squadra già virtualmente retrocessa in Serie B dopo un solo anno di permanenza nella massima serie. I partenopei sbarcano in Toscana per acquisire la matematica qualificazione in Champions League, mentre i padroni di casa vogliono chiudere al meglio la stagione davanti al proprio pubblico. Dopo la lunga questione, alla fine è arrivato il verdetto: all'Arena Garibaldi - così come le altre quattro gare - si giocherà domenica alle ore 12:00.

Come arriva il Napoli: la sconfitta con il Bologna e la Champions da blindare

Il Napoli è reduce dalla sconfitta contro il Bologna, nonché il secondo ko nelle ultime tre gare al Maradona. Una battuta d'arresto che non compromette nulla, ma ora la squadra di Antonio Conte è chiamata a chiudere la pratica: vincere senza guardare agli altri quattro risultati in contemporanea delle partite per la Champions League.

Come arriva il Pisa: sette sconfitte di fila e la retrocessione già in tasca

Il Pisa è letteralmente crollato sotto i colpi di una Cremonese affamata di punti, con una vera e propria debacle allo Zini condita da due espulsioni. Nelle ultime dieci giornate una sola vittoria e nove sconfitte: un trend spaventosamente negativo, sotto la Torre si fatica a trovare motivazioni per dare un senso a questo scorcio finale di campionato. I nerazzurri hanno perso dodici delle diciotto gare casalinghe disputate in questa Serie A: nessuna squadra nei principali dieci campionati europei 2025/26 ha fatto peggio. La squadra di Hiljemark punta almeno a una prova d'orgoglio per mitigare l'amarezza della retrocessione davanti al proprio pubblico

Stadio Arena Garibaldi (Pisa) domenica 17 maggio ore 12:00

Le ultime sul Napoli: Politano squalificato, spazio a Spinazzola, la situazione De Bruyne

Politano è squalificato e salterà la trasferta di Pisa: al suo posto sulla fascia destra si sposterà Gutierrez, con Spinazzola che si inserisce a sinistra. A centrocampo la coppia Lobotka-McTominay, sulla trequarti potrebbe tornare De Bruyne insieme ad Alisson Santos in supporto di Hojlund. Se KDB non dovesse farcela, nuova chance per Giovane.

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: De Bruyne-Giovane 55-45%

Indisponibili: Lukaku, Politano (squalificato)

Le ultime sul Pisa: Bozhinov e Loyola squalificati, tre ballottaggi da tenere d'occhio

Bozhinov e Loyola sono stati espulsi nell'ultimo match, mentre Stengs, Denoon, Tramoni e Coppola sono indisponibili. Tre ballottaggi in formazione: Angori insidia Touré con Leris che si sposterebbe a fare il quinto di destra; testa a testa tra Vural e Hojholt; l'allenatore Oscar Hiljemark deve anche decidere il partner offensivo di Moreo, si giocano una maglia Stojilkovic e Meister.

PISA (3-5-2) probabile formazione: Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Stojilkovic. Allenatore: Oscar Hiljemark

Ballottaggi: Touré-Angori 55-45%, Vural-Hojholt 55-45%, Stojilkovic-Meister 55-45%

Indisponibili: Stengs, Denoon, Tramoni, Coppola, Bozhinov (squalificato), Loyola (squalificato)

Le statistiche chiave:

Napoli: 70 punti in 36 partite,54 gol fatti e 36 gol subiti, 2° posto

Pisa: 18 punti in 36 partite, 25 gol fatti e 66 gol subiti, 20esimo posto (già retrocessi in Serie B)

Quote bookmakers: Vittoria Pisa 8.50 - Pareggio 5.00 - Vittoria Napoli 1.35

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta testuale su Tuttonapoli e reaction ed opinioni live su Radio Tutto Napoli