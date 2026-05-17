Marino: "Non ho più visto il Napoli di Conte da quando ci sono stati gli infortuni"

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Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, è intervenuto a Sportitalia analizzando il rendimento della squadra di Antonio Conte

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, è intervenuto a Sportitalia analizzando il rendimento della squadra di Antonio Conte nelle ultime uscite stagionali. Secondo il dirigente, il Napoli ha perso parte della propria identità dopo l’emergenza infortuni, che ha costretto l’allenatore a continue soluzioni alternative: "La squadra di Conte in tutte le sue sfaccettature non l'ho più vista da quando ci sono stati tutti gli infortuni. Ha dovuto adattare giocatori in altri ruoli, Elmas lo ha messo in qualsiasi posizione e non mi pare un calciatore totale".

Critiche alla gestione della gara con il Bologna

Marino ha poi rivolto una riflessione critica anche sulla gestione della partita contro il Bologna, considerata un’occasione importante in ottica Champions League. A suo giudizio, gli azzurri hanno sprecato un’opportunità pesante mostrando limiti nella lettura dei momenti chiave del match: "Gli azzurri hanno giocato da squadra che non sa leggere la partita, non si può perdere il punto che era fondamentale per la Champions in quel modo lì".