Conte cambia tutto: ampio turnover con la Lazio, svelata la formazione

Turnover completo con la Lazio giovedì in Coppa Italia. Come scrive il Corriere dello Sport, in lizza per scendere in campo dal primo minuto giovedì all’Olimpico ci sono un po’ tutti i componenti di una panchina decisamente di qualità.

Da Caprile a Raspadori, passando per Gilmour, Ngonge, Simeone, Folorunsho, Spinazzola, Neres e i difensori centrali. Uno su tutti: Rafa Marin. Lo spagnolo, acquistato in estate dal Real Madrid per 11 milioni di euro, finora ha giocato soltanto contro il Palermo.