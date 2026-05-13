Conte-De Laurentiis, slitta il summit per decidere il futuro: le ultime

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L’appuntamento sarebbe stato semplicemente rinviato di qualche giorno, probabilmente dopo la trasferta di Pisa

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, slitta il summit tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis inizialmente previsto dopo la sfida col Bologna. Il confronto tra allenatore e presidente del Napoli, infatti, non ci sarà finché non arriverà la certezza aritmetica della qualificazione in Champions League.

L’appuntamento sarebbe stato semplicemente rinviato di qualche giorno, probabilmente dopo la trasferta di Pisa. Prima, però, c’è da chiudere definitivamente il discorso Champions. Solo allora le parti si siederanno attorno a un tavolo per discutere del futuro: strategie, programmi e ambizioni in vista della stagione del centenario.