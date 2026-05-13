Cambio diesse per il Napoli? Gazzetta: "D'Amico alternativa, ma ADL ha preso una posizione"

Cambio diesse per il Napoli? Gazzetta: "D'Amico alternativa, ma ADL ha preso una posizione"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 08:25In primo piano
di Arturo Minervini
Secondo il quotidiano, Napoli potrebbe rappresentare una destinazione molto gradita per D’Amico qualora si aprisse uno spiraglio

La Gazzetta dello Sport rilancia l’ipotesi Tony D’Amico per il ruolo di direttore sportivo del Napoli nel caso in cui Giovanni Manna dovesse approdare alla Roma. Il pressing del club giallorosso sul dirigente azzurro, infatti, viene descritto come sempre più insistente, anche se al momento Aurelio De Laurentiis non avrebbe dato segnali di apertura.

Secondo il quotidiano, Napoli potrebbe rappresentare una destinazione molto gradita per D’Amico qualora si aprisse uno spiraglio. Attualmente, però, la guida dell’area sportiva resta saldamente nelle mani di Manna, che continua ad essere accostato anche alla Roma. Tra i nomi valutati dal club capitolino ci sarebbe inoltre Cristiano Giaretta, ex Udinese oggi al Pafos in Grecia.