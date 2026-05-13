Bordocampista Dazn svela: “Conte-Spinazzola, ecco cosa è successo durante il cambio"

vedi letture

"Sul finale anche un po' di nervosismo, ha rimandato a riscaldare Spinazzola che non lo vedeva convinto all'ingresso in campo".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il bordocampista Dazn Alessio De Giuseppe: "Sensazioni da bordocampo in Napoli-Bologna? Conte era molto arrabbiato, diceva 'siamo troppo morbidi, entriamo molto morbidi'. Sul finale anche un po' di nervosismo, ha rimandato a riscaldare Spinazzola che non lo vedeva convinto all'ingresso in campo. Tanto che poi l'ha messo a destra, forzando, per poi mettere Mazzocchi a destra e spostare Spina a sinistra. La gestione dei minuti finali è stata confusionaria. Mi ha stupito l'esultanza di Conte sul 2-2, lui più di tutti ci credeva alla vittoria. È impazzito sul gol, non lo vedevo così da tempo. L'impressione è che tra tutti Conte era quello che volesse provare a raddrizzare la serata.

Rapporto in esaurimento tra Conte e la squadra? Un po' sì, Spinazzola ha fatto capire a Conte che era forzato metterlo sulla fascia destra, ma il mister ha risposto che non era il momento di fare gli splendidi. Quell'episodio non è stato felicissimo, può essere un sintomo di una squadra che lo sta seguendo in tutto e per tutto da due anni. Vediamo come andrà a finire. Le parole di Conte non mi sembrano quelle di un allenatore che vuole andare via. Buongiorno era preso malissimo a fine partita. Ci teneva. Un po' sorpresi anche dalla qualità del Bologna. Non esagero a dire che un po' si è sottovalutata la squadra di Italiano che sembrava un po' in crisi.

Energia spenta? Io li ho visti un po' scarichi, già a Como a dire la verità. La risposta dopo Como non è arrivata. Lotta Champions? Chi non ce la fa secondo me sarà il Milan, al momento a 360° non è una situazione positiva".