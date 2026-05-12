Ufficiale Cittadinanza onoraria ad ADL: arriva il via libera del Consiglio Comunale!

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Con questa decisione si chiude una vicenda che nelle ultime settimane aveva fatto molto discutere in città.

Nel corso della seduta odierna del Consiglio Comunale di Napoli si è discusso anche del conferimento della cittadinanza onoraria al presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis. Dopo settimane di polemiche e rinvii, i consiglieri presenti in aula hanno espresso le proprie dichiarazioni di voto prima della decisione finale. Nella precedente riunione del Consiglio, infatti, non era stato raggiunto il numero legale necessario per affrontare il tema, situazione che aveva alimentato numerose discussioni sia in ambito politico che sportivo.

Approvata la cittadinanza onoraria per De Laurentiis

L’ordine del giorno relativo alla cittadinanza onoraria per Aurelio De Laurentiis era stato presentato da Forza Italia ed è stato approvato a maggioranza dal Consiglio Comunale. Su 27 consiglieri presenti in aula sui 40 complessivi, 25 hanno votato a favore del conferimento, uno si è espresso contro e uno si è astenuto. Con questa decisione si chiude una vicenda che nelle ultime settimane aveva fatto molto discutere in città, sancendo ufficialmente il riconoscimento istituzionale nei confronti del presidente del Napoli.