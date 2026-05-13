Quando si gioca Pisa-Napoli? Repubblica: "Ricorso al Tar della Lega non avrà successo"

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Le squadre coinvolte nella corsa Champions avrebbero dovuto disputare le proprie gare in contemporanea domenica alle 12.30

Le squadre coinvolte nella corsa Champions avrebbero dovuto disputare le proprie gare in contemporanea domenica alle 12.30. La decisione della Prefettura di Roma di spostare il derby tra Roma e Lazio a lunedì sera, però, ha costretto la Lega Serie A a rivedere l’intero calendario per rispettare il principio della contemporaneità.

Di conseguenza anche Pisa-Napoli dovrebbe essere giocata lunedì alle 20.45, insieme a Como-Parma, Genoa-Milan e Juventus-Fiorentina. La Lega, nel frattempo, avrebbe minacciato il ricorso al TAR del Lazio nel tentativo di ottenere un nuovo cambio di programma.

Secondo quanto anticipato da Repubblica, però, la sensazione è che il ricorso difficilmente porterà a un ribaltamento della decisione: il derby della Capitale e tutte le gare collegate dovrebbero infatti disputarsi regolarmente lunedì sera.