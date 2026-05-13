Podcast Fabbroni: “Ho l’impressione che ADL non sia affatto contento del lavoro di Conte”

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Mario Fabbroni, giornalista, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Il Napoli si è complicato la vita con la sconfitta contro il Bologna: riuscirà ad andare in Champions o subentra un po’ di paura?

"Certo, il Napoli se l’è complicata con questa trasferta che sembrava semplice. Il Pisa mi pare perda da sette partite consecutive e ci sono quelle strane leggi dei grandi numeri che cominciano a dare qualche inquietudine. Il Pisa giocherà l’ultima partita davanti al proprio pubblico prima di salutare la Serie A, mentre il Napoli ha disperato bisogno di questi tre punti. È una situazione molto complicata, anche per questa storia delle partite che non si sa in che giorno si giocheranno."

Ti riferisci alla gestione del calendario?

"È una situazione italiana complicata. Pensare che i dirigenti del calcio mettano un derby della Capitale, con tutte le problematiche che questa partita porta con sé, durante gli Internazionali di tennis, che si giocano praticamente a pochi metri di distanza, è una follia. Ieri agli Internazionali c’erano 60mila persone solo per il tennis. Ignorare tutto questo è lunare."

Torniamo a Napoli-Bologna: perché dopo il 2-2 il Napoli si è spento?

"Ho visto una squadra confusa al massimo nel primo tempo, con posizioni in campo non condivisibili e linee difensive mai rispettate. Ho visto un centrocampo estremamente fragile, con Lobotka stavolta praticamente non pervenuto. Non ho visto neanche una grande partita di McTominay, tranne il colpo di testa del primo tempo. Bene invece i due ragazzi brasiliani, che secondo me non si sono comportati affatto male. Però complessivamente il Napoli è stato fuori registro in una gara che poteva darti in anticipo la qualificazione matematica in Champions e forse anche il secondo posto quasi certo."

Il Bologna al novantesimo ha portato sei uomini in area: ti ha colpito?

"Sì, anche se il Bologna nel secondo tempo è stato abbastanza assopito. Sembrava quasi che le due squadre non volessero fare altro che attendere il fischio finale. Però nei minuti finali, con l’iniziativa di Rowe, il Bologna ha trovato il gol. Ho trovato inguardabile la respinta del portiere: avrà pure i piedi buoni, ma quel pallone in area di rigore non si respinge così. Non credo ci sia nessuna scuola calcio che insegni una cosa del genere."

Che partita ti aspetti contro il Pisa?

"In questo momento vedo un pavimento bagnato, con il cartello ‘attenzione, scivoloso’. Pisa è un pavimento scivoloso. Non è detto che tu non possa attraversarlo senza farti male, però devi metterci la testa, stare attento e vedere bene dove metti i piedi. Il Napoli dovrà affrontare quella partita con uno spirito molto diverso, pensando che il Pisa può fare male."

Cosa ti aspetti sul futuro di Conte?

"L’anno scorso ero tra quelli che predicavano un po’ di sana tranquillità, perché tutti davano Conte già lontano da Napoli e poi è successo il contrario. Però allora decideva lui. Stavolta ho l’impressione che non decida solo lui. Mi sembra che le sue parole denuncino una voglia di restare a Napoli, perché quando dice ‘l’anno prossimo’ sembra pensare di essere lui a finire il lavoro."

Secondo te quindi la valutazione ora spetta più a De Laurentiis?

"Sì, ho l’impressione che De Laurentiis non sia proprio contento del lavoro fatto. Ci sono tante domande a cui vorrà avere risposte: perché il Napoli prende sistematicamente gol, perché segna più o meno come l’anno scorso ma subisce molto di più, perché gioca abbastanza male pur avendo speso oltre 250 milioni sul mercato, perché ci sono stati 40 e passa infortuni in una sola stagione. I perché sono tantissimi. Stavolta credo che sarà De Laurentiis a valutare se Antonio Conte è in grado di portare avanti il lavoro pattuito oppure se sarà necessario dare una spinta diversa al Napoli."