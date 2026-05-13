Tensioni interne? Gazzetta: "Non sembra esserci più coesione di un tempo tra tecnico e squadra"

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Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul momento vissuto in casa Napoli

"Non si può parlare di stagione fallimentare, ci mancherebbe. Però tra il gruppo e il tecnico non sembra esserci più la coesione di un tempo". Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul momento vissuto in casa Napoli: "Il Napoli sembra non rispondere in campo. Ed è molto preoccupante. Perché è vero che il Pisa è una squadra già retrocessa ma le partite bisogna vincerle, con la fame, con la cattiveria, con la grinta, con la disponibilità al sacrificio.

E quando hai l’obbligo della vittoria, tutto può succedere. Insomma il Napoli danza sull’orlo di una crisi di nervi che potrebbe spalancare il baratro" sottolinea la rosea.

Il quotidiano fa notare come "Adesso, invece, nessuno sa darsi una spiegazione di questa terribile metamorfosi. Napoli che non gioca, non corre, non tira, non segna. Soprattutto che non vince una partita che avrebbe potuto e dovuto regalare fiducia nel futuro".