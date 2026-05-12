Bomba di Corona: “Mezza squadra vuole cacciare Conte, pubblicherò chat e filmati!”

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Secondo quanto raccontato da Corona, esisterebbe una chat di gruppo tra i giocatori del Napoli nella quale si discuterebbe della volontà di cambiare allenatore.

Fabrizio Corona è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli affrontando alcuni dei temi più discussi del calcio italiano. Nel corso di 'Radio Goal', Corona ha anticipato nuove rivelazioni sul Napoli e sul rapporto tra Antonio Conte e parte della squadra: “Tre quarti della squadra, i giocatori più forti, non vogliono più Conte”, aggiungendo di essere in possesso di prove che pubblicherà nei prossimi giorni. Secondo quanto raccontato da Corona, esisterebbe una chat di gruppo tra i giocatori del Napoli nella quale si discuterebbe della volontà di cambiare allenatore.

Corona ha poi aggiunto che nel contratto di Conte sarebbe stata inserita una clausola che limiterebbe le dichiarazioni pubbliche di Aurelio De Laurentiis e che il figlio del presidente, Edoardo, non potrebbe più scendere negli spogliatoi. “Se vuoi Conte devi fare quello che dice Conte, punto”, ha dichiarato.