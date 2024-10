Conte ha lavorato molto con Neres: l'ha provato più volte nella posizione di Kvara

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 07:36 In primo piano

David Neres sarà la freccia in più di Antonio Conte nel corso di questa stagione, la prima del brasiliano in maglia Napoli, che durante questa sosta è rimasto a lavorare a Castel Volturno per migliorare su quegli aspetti particolarmente cari al tecnico A scrivere dell'impatto dell'ex Benifca è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Capace di giocare sia a destra che a sinistra o anche più vicino a Lukaku. Perché in queste pochissime occasioni avute il brasiliano ha mostrato di essere un'arma letale in ogni posizione del campo, anche a sinistra al posto di Kvaratskhelia. Anche durante la sosta Nazionali, nell'allenamento congiunto con la Juve Stabia, Conte ha deciso di schierarlo al posto di Kvara ed è lì che ha trovato la doppietta".