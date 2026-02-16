Roma, tegola Wesley: infortunio alla caviglia sinistra. La prima diagnosi
Non arrivano buone notizie in casa Roma dopo l’ultimo impegno. Wesley è stato costretto a lasciare il campo in seguito a un contrasto con Amir Rrahmani, episodio che ha poi portato al calcio di rigore in favore dei giallorossi. Una volta accomodatosi in panchina, l’esterno brasiliano è rimasto con il ghiaccio applicato alla caviglia sinistra, segnale evidente del dolore accusato dopo lo scontro di gioco.
Secondo quanto riportato da Vocegiallorossa.it, il calciatore ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni dallo staff medico, che valuterà l’evoluzione dell’infortunio per stabilire con maggiore precisione i tempi di recupero in vista dei prossimi impegni stagionali.
