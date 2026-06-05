Tutto come previsto: l'annuncio 'silenzioso' di ADL in conferenza stampa

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Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha di fatto confermato, pur senza citarlo, l'arrivo imminente di Allegri. Che prima deve liberarsi dal Milan

Aurelio De Laurentiis non ha mai pronunciato esplicitamente il suo nome, ma le dichiarazioni rilasciate nella conferenza stampa di ieri hanno lasciato pochi dubbi sul futuro della panchina del Napoli. Il presidente azzurro, pur evitando annunci ufficiali, ha fornito indicazioni che sembrano condurre con decisione verso Massimiliano Allegri come prossimo allenatore del club. Un messaggio chiaro, seppur affidato alle sfumature, che ha ulteriormente alimentato le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. "Anche se avessi già scelto l'allenatore, non posso ancora annunciarlo", le parole di ieri di Adl in conferenza per la presentazione dei due ritiri.

Napoli, Allegri attende di risolvere il nodo Milan

Prima che l’operazione possa essere definita, però, resta da sciogliere un passaggio fondamentale. Allegri dovrà infatti liberarsi dal Milan, situazione che al momento impedisce qualsiasi ufficializzazione. Solo dopo la definizione degli ultimi aspetti legati al suo rapporto con il club rossonero potrà arrivare il via libera definitivo per l’approdo a Napoli.

Allegri-Napoli, si attende solo l'annuncio

La sensazione, d'altronde, è che la strada sia ormai tracciata e che le parti stiano lavorando per completare gli ultimi adempimenti necessari. In attesa dell’annuncio, l’ambiente azzurro osserva con attenzione gli sviluppi, consapevole che l’arrivo di un allenatore del calibro di Allegri potrebbe rappresentare un passaggio cruciale nella costruzione del Napoli del futuro.