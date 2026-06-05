Bezzi: “ADL non si sbilancia, ma già lavora per acquisto del pupillo di Allegri”

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Il giornalista Gianni Bezzi ha parlato ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, e ha cominciato dal Napoli, ancora per ora senza allenatore. Con ADL che si è lamentato per l'ennesima domanda sul tema: "E' una situazione che conosciamo, il Napoli sta già lavorando per il mercato comunque e per portare il pupillo di Allegri, Rabiot. ADL fa sempre un po' di cinema, al momento non si sbilancia ovviamente, ma ormai è tutto fatto".

Juve, che ne dice dell'addio di Vlahovic?

"A Firenze è stato un grandissimo attaccante, alla Juve ha subito un infortunio importante anche e non ha reso come dovrebbe. Ha segnato 68 gol, poi ovvio che abbiano un loro peso. E' stato un errore della dirigenza della Juve. Hanno portato Vlahovic in scadenza, lo hanno pagato a grandi cifre. La Roma ha pagato Malen 25 mln, Vlahovic è costato 70 mln. La Roma in Champions c'è andata con Malen, con Vlahovic la Juve no. E' una follia portarlo a scadenza. Io credo che vada in Turchia o Arabia, chi può dargli quelle cifre in Italia? Ci ha perso la Juve, è stata una gestione folle".

E ora c'è da scegliere il successore:

"Questa dirigenza di sbagli ne ha messi parecchi. Comolli tenta per Kolo Muani? A me non convince per niente, Sorloth sarebbe migliore".

Come valuta la scelta di Gattuso per la Lazio?

"Vogliamo tutti bene a Gattuso, ma andare in un ambiente come quello della Lazio non è solo una sfida, ma lo fai perché non trovi un'altra panchina. Ha avuto tanti di quei fallimenti Gattuso, che questa è un'occasione per tornare in pista. Io mi sarei aspettato uno più giovane".