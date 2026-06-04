Calciomercato Napoli, Zeballos vicinissimo ma c’è un nodo da sciogliere: i dettagli

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Napoli-Zeballos, accordo vicino: i dettagli della trattativa per l'argentino classe 2002 e il nodo contratto con il Boca Juniors.

Exequiel Zeballos è considerato uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico argentino e il Napoli avrebbe individuato nel talento classe 2002 il profilo ideale per rafforzare la rosa. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro avrebbe praticamente raggiunto un accordo con il Boca Juniors sulla base di circa 10 milioni di euro. Anche l’intesa con il calciatore sarebbe stata definita, a conferma di una trattativa ormai in fase molto avanzata. L’interesse del Napoli per Zeballos si è manifestato con decisione negli ultimi mesi, consentendo al club partenopeo di superare la concorrenza di diverse società europee. Nonostante il clima di fiducia che circonda l’operazione, restano però alcuni aspetti da definire che impongono prudenza prima della chiusura definitiva dell’affare.

Il nodo della scadenza contrattuale

L’elemento più delicato della trattativa riguarda la situazione contrattuale dell’esterno argentino. Il contratto di Zeballos con il Boca Juniors è infatti in scadenza il 31 dicembre e, in base alle normative vigenti, dal 1° luglio il giocatore sarà libero di sottoscrivere un accordo con qualsiasi altro club in vista della stagione successiva. A partire dal 1° gennaio 2027, inoltre, potrà trasferirsi a parametro zero. Una prospettiva che mette inevitabilmente pressione sia al Napoli che al Boca Juniors. Un eventuale prolungamento dei tempi della trattativa potrebbe infatti aprire la strada a nuovi inserimenti, con il rischio che il giocatore scelga un’altra destinazione senza garantire alcun ritorno economico al club argentino. In quel caso, il Boca Juniors perderebbe l’opportunità di incassare i circa 10 milioni di euro concordati con il Napoli, mentre gli azzurri vedrebbero sfumare un obiettivo di mercato sul quale hanno già lavorato a lungo. Per questo motivo, le parti sono chiamate a trovare una definizione definitiva dell’operazione in tempi rapidi, così da evitare possibili complicazioni nelle prossime settimane.