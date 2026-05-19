Dopo Conte, Sarri in pole: ottimo rapporto con ADL e spunta indizio sul futuro

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Nonostante un contratto che lo legherebbe alla Lazio per altri due anni, Sarri sembra ormai intenzionato a chiudere anticipatamente il rapporto con la Lazio

Il casting per la panchina del Napoli, in vista del dopo-Conte, sembra convergere con insistenza su un profilo che evoca grandi emozioni all'ombra del Vesuvio: Maurizio Sarri. Il nome del "Comandante" è quello che più di tutti sta guadagnando quota nelle ultime ore, rappresentando una sorta di ponte ideale tra il passato glorioso, il presente da rifondare e il futuro tecnico del club. Sarri, rimasto nel cuore della tifoseria per il triennio di calcio spettacolo espresso durante la sua precedente gestione, vanta inoltre un legame viscerale e di sangue con la città, essendo nato proprio nel quartiere di Bagnoli. Una suggestione che si fa via via più concreta, come riferito dal Corriere dello Sport oggi in edicola.

Napoli, i dettagli dell'operazione Sarri

I presupposti per un ritorno del tecnico toscano appaiono decisamente favorevoli. Nonostante un contratto che lo legherebbe alla Lazio per altri due anni, Sarri sembra ormai intenzionato a chiudere anticipatamente la sua avventura nella Capitale. A facilitare la trattativa c'è soprattutto il canale di comunicazione, rimasto solido e aperto, con il presidente Aurelio De Laurentiis. Un feeling mai interrotto, agevolato anche da ragioni logistiche: entrambi i protagonisti risiedono stabilmente a Roma. Questa vicinanza geografica azzera le distanze, permettendo ai due di confrontarsi direttamente e a quattr'occhi per definire i dettagli di un clamoroso ritorno.