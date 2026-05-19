Conte via, ADL ha deciso il sostituto: c'è un forte nome in pole

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La corsa alla panchina del Napoli entra nel vivo e vede Maurizio Sarri balzare prepotentemente in pole position.

La corsa alla panchina del Napoli entra nel vivo e vede Maurizio Sarri balzare prepotentemente in pole position. Il tecnico toscano è diventato il candidato principale per raccogliere l'eredità di Antonio Conte, condividendo lo status di favorito assoluto con Massimiliano Allegri. Entrambi i profili hanno superato nelle preferenze Fabio Grosso - si legge su La Gazzetta dello Sport - che, pur godendo di un ottimo gradimento da parte della proprietà azzurra, al momento parte in seconda fila. La dirigenza partenopea sembra dunque intenzionata a puntare su profili di grandissima esperienza per avviare il nuovo ciclo tecnico, stringendo il cerchio attorno ai due big.

Allenatore Napoli, gli ostacoli contrattuali e gli obiettivi sul campo da superare

Prima di arrivare alle firme, restano tuttavia da sciogliere alcuni nodi cruciali. Sarri deve infatti risolvere formalmente la propria posizione contrattuale con la Lazio per potersi liberare. Dal canto suo, Allegri è ancora concentrato sul finale di stagione con il Milan, dato che deve blindare matematicamente il passaporto per la prossima Champions League prima di valutare il futuro. Solo una volta superati questi rispettivi ostacoli, la volata per la panchina del Napoli potrà considerarsi aperta, con De Laurentiis spettatore interessato pronto a sferrare l'attacco decisivo non appena si accenderà il semaforo verde.