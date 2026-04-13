Corsera: "Adl pensa a riprogrammazione che prevede ingaggi ridotti e investimenti meno dispendiosi"
Il presente pesa, ma il Napoli è già costretto a guardare avanti. Dopo il passo falso di Parma, la stagione azzurra entra in una fase di riflessione, con lo sguardo inevitabilmente rivolto alla programmazione del futuro.
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, “punti necessari per cominciare a programmare la prossima stagione”, un percorso che prenderà forma concreta nell’incontro di fine maggio tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Un vertice che potrebbe ridefinire strategie, ambizioni e sostenibilità del progetto.
Il quotidiano evidenzia anche come il nome di Conte continui a circolare in ottica Nazionale: “il posto da c.t. della Nazionale lusinga Antonio”, ma è lo stesso tecnico a fare chiarezza: “non ho dato alcuna disponibilità, ho un contratto qui”.
Sul tavolo resta anche una possibile revisione della linea societaria, con il presidente che dinanzi alle richieste della Federazione per Conte “potrebbe cedere rispetto a una riprogrammazione che prevede ingaggi ridotti e investimenti meno dispendiosi”.
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