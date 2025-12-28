Live Cremonese-Napoli, pre-partita: Conte conferma gli undici di Riyad, Nicola con due ex

14.25 - Nel pre-partita di Cremonese-Napoli, il centrocampista azzurro Scott McTominay è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Settimana di feste, avete avuto poco tempo per preparare la gara. “E’ normale nel calcio hai sempre poco tempo per preparare le partite, ci siamo allenati e visto i video normalmente".

Come ti stai trovando nel centrocampo a due? Lobotka ti aiuta? “E’ semplicemente il calcio, devi saper giocare in tutte le posizioni, un po’ più avanti e un po’ più indietro. Lobotka è un grande giocatore, tiene bene la linea. Col suo rientro siamo tutti un po’ facilitati”.

13.57 - Sono ufficiali le formazioni di Cremonese-Napoli, match delle 15 valido per la 17ª giornata di Serie A. Antonio Conte conferma l’undici schierato in finale di Supercoppa. Tra i pali Milinkovic-Savic, davanti al serbo il terzetto di difesa è composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus, ancora preferito a Buongiorno. A centrocampo sulle fasce confermati Politano e Spinazzola, inamovibili in mediana Lobotka e McTominay. In attacco Hojlund con alle spalle Neres ed Elmas, che vince il ballottaggio con Lang.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Grassi, Zerbin, Pezzella; Sanabria, Vardy. All. Nicola.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte

12.55 - Tantissimi tifosi provenienti dalla Campania, arrivano anche i gruppi organizzati.

12.30 - Si aprono i cancelli dello Stadio Zini, già tanti tifosi azzurri in fila presso il Settore Ospiti.

Trend esterno. La vera prova del nove arriva oggi contro la Cremonese: un esame di maturità per certificare il cambio di passo lontano dal Maradona. I numeri restano impietosi: sette sconfitte nelle ultime nove trasferte, tante quante nei precedenti 33 viaggi esterni. Per ritrovare un dato simile bisogna tornare alla stagione 2007/08. Ora serve continuità.

Conte confermerà il 3-4-2-1. In porta Milinkovic-Savic, nel terzetto di difesa può tornare Buongiorno in luogo di Juan Jesus, insieme a lui Di Lorenzo e Rrahmani. Sugli esterni a destra c'è Politano, a sinistra l'assenza di Olivera riapre il ballottaggio tra Spinazzola e Gutierrez, mentre in mediana nessun dubbio su Lobotka e McTominay. In attacco non si toccano Neres e Hojlund e per l'ultima maglia Elmas favorito su Lang. Neanche Beukema e Lukaku prenderanno parte alla trasferta.

Davide Nicola si schiererà con il suo classico 3-5-2, presenti un paio di ballottaggi in formazione. Tra i pali Audero, pacchetto difensivo formato da Terracciano, Baschirotto e Folino; in cabina di regia Vandeputte è favorito su Grassi, accanto a lui Payero e Bondo, sulle corsie esterne spazio a Barbieri e Pezzella (in pole su Floriani Mussolini). Intoccabile il tandem offensivo Bonazzoli-Vardy.

Il Napoli di Antonio Conte torna trionfante dalla Supercoppa giocata a Riyadh e dopo i giorni di festeggiamenti deve proiettarsi ad un'altra trasferta, domenica 28 dicembre alle ore 15:00 allo Stadio Zini, contro la Cremonese di Davide Nicola. I grigiorossi sono una delle rivelazioni di questo inizio di campionato, un avversario ostico per gli azzurri che una volta per tutte vogliono spezzare la maledizione delle partite fuori casa.

Amici di Tuttonapoli, buona domenica e benvenuti alla diretta testuale di Cremonese-Napoli