Da terzino finito a uomo in più, Ghoulam è risorto: il Napoli ora si pone una domanda

Il Corriere del Mezzogiorno nell'edizione odierna dedica uno spazio al club azzurro con il titolo seguente: "Napoli, resurrezione Ghoulam: da terzino finito a uomo in più". 8 anni, 198 presenze, ma solo 25 gettoni nelle ultime 2 stagioni. L'algerino è tornato ad illuminare contro il Benevento ed è una freccia in più nell'arco di Gattuso in un periodo difficile come questo.

MISTERO ESAURITO? - La scarsa continuità preoccupava e sembrava un mistero a Castel Volturno, ma Ghoulam non ha mai fatto polemica, mai alzato la voce e adesso è diventato una realtà galoppando sulla fascia sinistra e duettando con Insigne. C'è da capire una cosa: quanto durerà?