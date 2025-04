Da Torino: "Conte agita tutti: le sue parole fanno sperare Milan e Juventus"

Come prevedibile, fanno rumore a livello nazionale le parole di Antonio Conte dopo la gara contro il Milan. L’allenatore del Napoli, intervenuto a Dazn, non ha dato conferme sulla sua presenza al Napoli anche nella prossima stagione e questa mattina il quotidiano Tuttosport titola: "Conte agita tutti".

Le dichiarazioni del tecnico del Napoli, si legge, danno speranza a due club, il Milan per il dopo Conceicao ma soprattutto la Juventus che sogna il ritorno di Conte per la prossima stagione dopo l'esonero di Thiago Motta. L'allenatore del Napoli ha firmato in estate un contratto della durata di tre anni, ma al momento il futuro è un rebus anche perché non ha mai apertamente detto che resterà. Lo stesso ds del Napoli Giovanni Manna prima di Napoli-Milan aveva dichiarato: “Futuro Conte? Speriamo di poter continuare insieme”.