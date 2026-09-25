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Lang-Lucca già ai saluti? Schira: "Napoli non è soddisfatto, valuta addio a gennaio"

Lang-Lucca già ai saluti? Schira: "Napoli non è soddisfatto, valuta addio a gennaio"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:12In primo piano
di Fabio Tarantino

Il Napoli starebbe valutando alcuni cambiamenti in vista della sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riferito sui social dal giornalista Nicolò Schira, il club azzurro non sarebbe pienamente soddisfatto delle prestazioni offerte finora da Lorenzo Lucca e Noa Lang. I due giocatori, arrivati con l’obiettivo di rappresentare importanti alternative e risorse per la squadra, potrebbero quindi finire al centro delle valutazioni della società nelle prossime settimane.

La dirigenza partenopea sarebbe infatti al lavoro per individuare eventuali soluzioni in grado di modificare l’attuale assetto della rosa.