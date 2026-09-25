Ultim'ora
Lang-Lucca già ai saluti? Schira: "Napoli non è soddisfatto, valuta addio a gennaio"
TuttoNapoli.net
Il Napoli starebbe valutando alcuni cambiamenti in vista della sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riferito sui social dal giornalista Nicolò Schira, il club azzurro non sarebbe pienamente soddisfatto delle prestazioni offerte finora da Lorenzo Lucca e Noa Lang. I due giocatori, arrivati con l’obiettivo di rappresentare importanti alternative e risorse per la squadra, potrebbero quindi finire al centro delle valutazioni della società nelle prossime settimane.
La dirigenza partenopea sarebbe infatti al lavoro per individuare eventuali soluzioni in grado di modificare l’attuale assetto della rosa.
#Napoli are not satisfied with Lorenzo #Lucca and Noa #Lang performances: so they could leave Napoli in January. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 25, 2026
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
Pubblicità
In primo piano
Copertina Centro sportivo, ADL annuncia: "Lo farò a Qualiano! 10 campi su 17 ettari e mezzo più gli uffici" di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
10 ott 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Frosinone
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la surreale gaffe di Lucca, l’assurdo caso Anguissa, il retroscena sul gol di Gilmour e l’errore generazionale di ADL
Redazione Tutto Napoli.netLiveAllegri in conferenza: "A Firenze una delle gare più importanti dell'anno! De Bruyne titolare, Neres sarà importante! Su Vergara, Lang e Anguissa..."
Pierpaolo MatroneRafa Marin: "Tornato per restare a lungo! Allegri? Vuole che teniamo molto palla. Su obiettivi e compagni..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’ammissione scioccante di Manna, il tremendo errore con Favasuli, la canottiera di Lucca e l'unica speranza di Allegri
Antonio NotoLiveAllegri in conferenza: "Con Como e Inter mancata questa rabbia. Favasuli? È un cavallo giovane. Su Lang e Lucca..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com