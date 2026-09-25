Favasuli-Napoli, ds Catanzaro svela: "Lo voleva anche la Juve ma era già fatta"

Il direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, è tornato a parlare del trasferimento di Costantino Favasuli al Napoli, completato durante l’ultima sessione estiva. Il dirigente ha elogiato la scelta del club azzurro: «Faccio i complimenti al Napoli. Credere in un giocatore che giocava in Serie B a Catanzaro non è da tutti i giorni. Questo vuol dire che il Napoli guarda anche in categorie inferiori e fa scommesse». Polito ha poi raccontato come anche la Juventus avesse mostrato interesse per il classe 2004: «Io e Manna ci siamo sentiti molto. Nel frattempo ci sono state chiamate da altre squadre, fra cui anche la Juventus. Ma il Napoli ha avuto coraggio e ci ha creduto fin dall’inizio». Secondo il ds, Favasuli era particolarmente emozionato al momento della chiusura dell’operazione.

Polito: “Favasuli è un terzino naturale”

Il dirigente giallorosso ha quindi descritto le caratteristiche tattiche del giovane azzurro, spiegando quale ritenga essere il suo ruolo naturale: «È un terzino naturale, che fa tutta la fascia. È nato come esterno offensivo, ma poi è arretrato e ora è un terzino, anche se può fare anche la mezzala se c’è bisogno di maggiore vivacità nel corso di una partita». Polito ha infine raccontato di aver mantenuto i contatti con il giocatore dopo le sue prime esperienze con il Napoli: «Gli raccomando che è solo l’inizio. Poi si deve confermare», le sue parole a Radio Napoli Centrale.