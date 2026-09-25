De Bruyne maestro, prova da 7,5: "Libero di inventare calcio, si diverte come un bambino"
Kevin De Bruyne dà spettacolo durante Italia-Belgio. La redazione di SportMediaset premia la prestazione di KDB con un 7,5 in pagella dopo la sfida contro gli azzurri. Il giudizio esalta la libertà e l’ispirazione mostrata dal centrocampista del Napoli con la maglia della sua Nazionale: “Sente aria di casa e mostra da subito un'ispirazione insolita. Libero di inventare calcio, si diverte a provare soluzioni di pregio. Ha la fiducia della squadra e si vede. Si diverte come un bambino che salta nelle pozzanghere”.
De Bruyne-show, i commenti alla Rai
Giovanni Di Lorenzo, suo compagno di squadra al Napoli e difensore dell'Italia: "È un giocatore fenomenale, importante. Io ho la fortuna di vederlo allenarsi ogni giorno. Ha una qualità importantissima, stasera ha fatto una grande partita, purtroppo per noi. Nessuno discute il valore di De Bruyne".
Il telecronista Alberto Rimedio sulla prova di KDB: “Sembra un altro rispetto alle prestazioni col Napoli. Un dominatore assoluto, ispiratore, conclude, è tornato ai suoi livelli, quelli di uno dei migliori d’Europa”.
Lele Adani, ex calciatore e oggi commentatore: “Visto? Anche una spallata di De Bruyne a Tonali, la forza fisica prima della qualità e della tecnica. Non solo la solita qualità, ma anche forza!”.
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