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Castel Volturno, Allegri ritrova un altro azzurro: Giovane torna ad allenarsi, il report

Castel Volturno, Allegri ritrova un altro azzurro: Giovane torna ad allenarsi, il report
Oggi alle 13:54In primo piano
di Pierpaolo Matrone
Il Napoli continua a lavorare a Castel Volturno durante la sosta per le Nazionali. McTominay prosegue il lavoro in palestra, Giovane è tornato ad allenarsi

Il Napoli prosegue la preparazione a Castel Volturno nonostante le numerose assenze per gli impegni delle Nazionali. Nella seduta mattutina Massimiliano Allegri ha lavorato con gli uomini rimasti a disposizione, alternando esercitazioni sul possesso a una partitina. Occhi puntati soprattutto sugli azzurri alle prese con i rispettivi percorsi di recupero: Scott McTominay continua il lavoro in palestra, mentre la novità di giornata è rappresentata dal ritorno al Training Center di Giovane, che prosegue con un programma personalizzato.

Il report ufficiale del Napoli

Di seguito il report completo pubblicato dal club: "Gli azzurri continuano gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Nella seduta mattutina di oggi il gruppo ha svolto esercitazione in fase di possesso e una partitina. McTominay si è allenato in palestra. Giovane è rientrato al SSC Napoli Training Center. Il calciatore azzurro prosegue il lavoro personalizzato in palestra".