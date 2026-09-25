Castel Volturno, Allegri ritrova un altro azzurro: Giovane torna ad allenarsi, il report
Il Napoli prosegue la preparazione a Castel Volturno nonostante le numerose assenze per gli impegni delle Nazionali. Nella seduta mattutina Massimiliano Allegri ha lavorato con gli uomini rimasti a disposizione, alternando esercitazioni sul possesso a una partitina. Occhi puntati soprattutto sugli azzurri alle prese con i rispettivi percorsi di recupero: Scott McTominay continua il lavoro in palestra, mentre la novità di giornata è rappresentata dal ritorno al Training Center di Giovane, che prosegue con un programma personalizzato.
Il report ufficiale del Napoli
Di seguito il report completo pubblicato dal club: "Gli azzurri continuano gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Nella seduta mattutina di oggi il gruppo ha svolto esercitazione in fase di possesso e una partitina. McTominay si è allenato in palestra. Giovane è rientrato al SSC Napoli Training Center. Il calciatore azzurro prosegue il lavoro personalizzato in palestra".
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