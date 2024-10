David Neres mai titolare in A, la reazione da uomo squadra del brasiliano

Ma la concorrenza è enorme e soprattutto spietata, tanto da generare l’ormai famoso dilemma nella testa di Conte:

Mai titolare in campionato, ma nessuna polemica: priorità alla squadra. Così il Corriere dello Sport scrive dell'atteggiamento di David Neres: "David il giocoliere che parte in slalom e inventa magie frullando gambe e avversari. Però, in campionato, David mai titolare. Neres è arrivato a Napoli a fine agosto e in due mesi e sette partite ha già fatto gol, assist, notizia, scritto statistiche da primato e spaccato la critica. Anzi, per la verità l’ha conquistata all’unanimità: lo adorano tutti, ogni singolo rappresentante del popolo azzurro.

Ma la concorrenza è enorme e soprattutto spietata, tanto da generare l’ormai famoso dilemma nella testa di Conte: Neres o non Neres, Kvara o Neres. In Serie A, finora, è partito dalla panchina e l’u n ica dal primo minuto l’ha giocata in Coppa. Problemi? Macché. Lui pensa soltanto alla squadra: «Siamo pronti a mantenere il primato, consapevoli di tutte le gare difficili che ci attendono in serie. Ora, però, testa soltanto a sabato. Al Lecce». Partita che potrebbe passare alla sua storia come la prima da titolare in Serie A".