Ultim'ora David Neres non convocato dal Benfica! Spinge per andare a Napoli: cifre e dettagli

David Neres è ad un passo dal Napoli. Il talento brasiliano del Benfica non è stato inserito nell'elenco dei convocati per la sfida che apre il campionato contro il Famalicao. Il club d'appartenenza non ha pubblicato le convocazioni, ma il quotidiano portoghese A Bola ha svelato l'elenco dei convocati di cui non fa parte l'attaccante che ha già un accordo col Napoli e spinge per il trasferimento.

Per questo - si legge - il tecnico Schmidt ha scelto di non convocarlo. Il Napoli è disposto a mettere sul tavolo 25mln di euro, ma il Benfica intende arrivare intorno ai 30mln attraverso i bonus. Il giocatore, come detto, ha già un accordo col Napoli per 3mln di euro per cinque anni e spinge: vuole trasferirsi a Napoli. Il Benfica, avvisa il quotidiano portoghese, difficilmente darà l'ok senza toccare quota 30mln di euro.