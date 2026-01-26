David Neres si opera: la prima stima sul rientro

David Neres si opera: intervento già in programma nelle prossime ore a Londra. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega "Si è scelta questa opzione per risolvere i problemi alla caviglia sinistra che lo avevano fermato il 4 gennaio all’Olimpico contro la Lazio. Era rientrato solo per pochi minuti al Maradona contro il Parma, poi il nuovo stop. L’alternativa era la terapia conservativa, ma dopo un consulto proprio a Londra giocatore e club hanno optato per l’intervento. I tempi di recupero dunque si allungano.

Neres rischia fino a tre mesi di stop e questo vuol dire che rientrerà in primavera. Un’altra assenza che si prolungherà per Conte in un momento già particolarmente complesso. Neres era stato il grande protagonista dalla sosta di novembre in poi. Aveva segnato 6 gol in poche settimane, era stato l’uomo copertina della Supercoppa vinta a Riyadh con il gol al Milan e la doppietta in finale contro il Bologna".