De Bruyne avrebbe dovuto svolgere oggi visite! Cds: "Può ancora farcela"

Giornata importante quella di oggi: visite mediche in mattinata per Luca Marianucci dell'Empoli. Ma ci sono novità anche per il futuro di Kevin De Bruyne, ieri in gol con la sua nazionalità. Grande attesa per l'annuncio. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, l’ufficialità non è ancora arrivata e non potrà arrivare prima delle visite mediche.

Visite che, nell’immaginario ideale del Napoli, il giocatore avrebbe dovuto svolgere oggi a Roma, insieme con Marianucci: tecnicamente è ancora possibile, nel senso che se tutto sarà risolto in tempo, e dunque in mattinata, Kevin potrebbe saltare su un aereo per raggiungere la Capitale e a seguire Villa Stuart.