De Bruyne-PSV? La moglie a settembre: “A Napoli non possiamo fare niente”. E spunta una villa vicino Eindhoven

Dalle indiscrezioni provenienti dal Belgio prende quota l'ipotesi di un addio anticipato di De Bruyne al Napoli in direzione PSV.

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli potrebbe riservare sviluppi inattesi già nella sessione invernale di calciomercato. Dal Belgio arrivano nuove indiscrezioni su un possibile trasferimento al PSV Eindhoven, con il club olandese che starebbe spingendo per portare il centrocampista in Eredivisie. Un'ipotesi che trova anche il gradimento del commissario tecnico belga Mark Van Bommel, secondo cui il calcio offensivo olandese si adatterebbe perfettamente alle caratteristiche del giocatore. Lo stesso De Bruyne, interrogato dopo la gara contro la Turchia sull'interesse del PSV, non ha chiuso la porta a questa possibilità, limitandosi a rispondere: "Vedremo cosa accadrà". A rendere ancora più interessante lo scenario sono alcune dichiarazioni rilasciate a settembre dalla moglie Michele Lacroix al magazine Nina, tornate d'attualità dopo le ultime indiscrezioni di mercato.

De Bruyne, le parole della moglie Michele e la villa a 45 minuti da Eindhoven

A rilanciare l'intervista è il quotidiano belga Voetbal, che riporta le parole con cui Lacroix aveva descritto le difficoltà della vita quotidiana a Napoli e il desiderio della famiglia di tornare nel Limburgo, in Belgio: "Vogliamo vivere qui nel Limburgo. Prima è, meglio è. Kevin vive un’esistenza molto chiusa a Napoli. Non è molto divertente per lui. Non possiamo fare nulla insieme come famiglia in città. Questa è l’altra faccia della medaglia, no?". Ma c'è anche un altro dettaglio che alimenta le indiscrezioni: secondo quanto riferito dalla stampa belga, la coppia possiede una villa a Bolderberg, località da cui Eindhoven dista appena 45 minuti di auto. Proprio in quella casa la famiglia immaginerebbe il proprio futuro. Nell'intervista, Lacroix aveva inoltre riflettuto sulle priorità familiari e sui sacrifici legati alla carriera del marito: "A un certo punto, il calcio non è più la priorità. Hai raggiunto tutto, hai fatto tutto. Perché allora vorresti ancora stravolgere la vita dei tuoi figli?". Dichiarazioni che, insieme alle voci sul pressing del PSV e alla situazione contrattuale del centrocampista, alimentano gli interrogativi sul futuro di De Bruyne. Un addio già a gennaio resta uno scenario da verificare, ma le indiscrezioni provenienti dal Belgio rendono l'ipotesi tutt'altro che trascurabile.