Ultim'ora Calciomercato Napoli, De Bruyne non chiude al PSV: “Vedremo cosa accadrà”

Il centrocampista belga è stato interrogato sul possibile interesse del PSV dopo la sfida contro la Turchia. Nessuna conferma, ma neanche una chiusura

Il futuro di Kevin De Bruyne resta tutto da scrivere e, tra le possibili destinazioni, spunta anche il PSV. Il centrocampista belga del Napoli, attualmente impegnato con la propria Nazionale, è stato interrogato sulle voci che lo accostano al club olandese, senza però sbilanciarsi. Nessuna conferma sull'interesse, ma neanche una chiusura: il giocatore ha preferito lasciare aperta la porta a ogni scenario.

De Bruyne e l'interesse del PSV: la risposta del belga

Dopo la partita tra Turchia e Belgio, il giornalista di VTM NEWS Jarno Bertho ha chiesto al centrocampista un chiarimento sulle indiscrezioni che lo accostano alla squadra olandese. De Bruyne ha risposto senza entrare nel merito della questione: "Mi sono alzato e ho ricevuto molti messaggi. Ho giocato bene per un'intera stagione, secondo il mio modo di pensare. Sono felice di essere in forma, di poter giocare tutte quelle partite. Vedremo cosa accadrà". Una presa di posizione che non rappresenta né una conferma né una smentita dell'interesse del PSV, ma che lascia aperti gli scenari in vista dei prossimi sviluppi di mercato.