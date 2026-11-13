Ultim'ora De Bruyne-PSV, da Eindhoven: offerta pluriennale al calciatore! Ma il Napoli chiede indennizzo

Calciomercato Napoli, il PSV studia un contratto pluriennale per Kevin De Bruyne. Nessuna offerta ufficiale, mentre gli azzurri chiedono un indennizzo.

Il PSV Eindhoven continua a lavorare alla possibilità di acquistare Kevin De Bruyne già nel mercato di gennaio. Il club olandese starebbe valutando un contratto fino al 2028 o al 2029 per convincere il centrocampista belga a lasciare il Napoli. Un accordo pluriennale garantirebbe maggiore stabilità al giocatore e alla sua famiglia, intenzionati a tornare a vivere a Bolderberg, località distante circa un'ora di macchina da Eindhoven.

De Bruyne al PSV, nessuna offerta ufficiale: la richiesta del Napoli

Secondo quanto riportato dall'Eindhovens Dagblad, i contatti sarebbero in corso, ma non esisterebbe ancora un accordo imminente. Il PSV non ha presentato offerte ufficiali né al calciatore né al Napoli. Il club azzurro, dal canto suo, non avrebbe intenzione di liberare gratuitamente De Bruyne, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2027. La richiesta sarebbe di diversi milioni di euro, cifra che il PSV dovrà prendere in considerazione per provare a chiudere l'operazione durante la sessione invernale.