De Laurentiis blinda Allegri: nessuna ipotesi esonero, fiducia nel progetto
La partenza del Napoli, al di sotto delle aspettative, ha inevitabilmente acceso il dibattito intorno a Massimiliano Allegri. Ma la posizione del presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe molto chiara: nessuna intenzione di mettere in discussione l'allenatore, nonostante i risultati ottenuti finora. A fare il punto è l'edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il presidente azzurro continua a credere pienamente nel progetto tecnico. De Laurentiis, che finora non avrebbe assistito dal vivo alle gare del Napoli, non starebbe prendendo in considerazione un cambio in panchina.
Napoli, De Laurentiis conferma la fiducia ad Allegri
Il quotidiano scrive: «Aurelio De Laurentiis (fino ad adesso non ha mai assistito neppure a una gara degli azzurri) non mette in alcuna discussione la posizione di Allegri e non solo per una questione di costi e programmi tecnici».
La fiducia del presidente sarebbe legata anche alla convinzione che la squadra abbia bisogno ancora di tempo per raggiungere la condizione e assimilare pienamente il lavoro del nuovo allenatore. Secondo Il Mattino, infatti, De Laurentiis «è convintissimo che la vera svolta arriverà a ottobre e che questi venti giorni serviranno per mettere a punto la preparazione».
Una partenza complicata che, dunque, non avrebbe modificato i programmi societari. Anzi, dalle parole riportate dal quotidiano emerge la sensazione che a Castel Volturno fosse stata messa in conto una prima fase di difficoltà: «Come se fosse tutto programmato, persino questa falsa partenza».
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