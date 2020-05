Difficile che il campionato riparta: con un positivo tutti in isolamento e il protocollo non convince

Sempre più difficile che il campionato riprenda. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che siamo ad un passo dall'ok agli allenamenti di gruppo dal 18 maggio ma servirà prudenza e comunque, come ha detto Spadafora, ci vorrà ancora un'altra settimana prima di novità sulla ripresa della Serie A. Intanto il protocollo per i medici è da rifare, le squadre andrebbero in ritiri blindati, in bolla per 15 giorni, ma il vero problema è l'eventualità di un nuovo positivo: in quel caso tutti in isolamento. Per questo motivo è sempre più difficile ipotizzare la ripresa del campionato.