Rileggi live Dimaro, day 11: lavoro a secco e giri di campo, termina il ritiro del Napoli in Val di Sole!

Si conclude ufficialmente il primo dei due ritiri estivi del Napoli di Antonio Conte. Dopo 11 giorni a Dimaro- Folgarida, in Val di Sole, la squadra in serata farà rientro a Napoli per qualche giorno di riposo prima del secondo ritiro a Castel di Sangro. Restate collegati su Tuttonapoli per non perdervi tutti gli aggiornamenti e il classico notiziario minuto per minuto.

15.36 - Termina qui la sessione pomeridiana, ovazione per la squadra e per Antonio Conte da parte dei tanti tifosi presenti a Carciato.

15.30 - La squadra si riposa seduta a centrocampo, alcuni calciatori sono stremati. Inizia la fase di stretching.

15.22 - Termina la corsa di fondo, la squadra ora passa agli allunghi.

15.10 - Prosegue la classica corsa di fondo di questi giorni: un giro di campo, riposo di 1' e poi di nuovo corsa.

14.50 - Iniziano i "classici" giri di campo a gruppetti di questo ritiro. Un giro e poi un minuto di recupero, seguono due giri e un'altra pausa sempre di un minuto e così via.

14.45 - Proseguono gli esercizi a secco e la fase di stretching.

14.35 - Rispetto alla seduta mattutina, Lindstrom, Rrahmani, Iaccarino e Anguissa sono adesso in campo. Ancora out, invece, Simeone e Cajuste.

14.33 - Inizia una fase di riscaldamento e attivazione muscolare.

14.30 - La squadra entra in campo.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nell'undicesima e ultima giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. Dopo la sessione mattutina, il Napoli di Antonio Conte torna ad allenarsi sul campo di Carciato per l’ultima volta in questo ritiro in Val di Sole. L’inizio della seduta è fissato a partire dalle 14.30.