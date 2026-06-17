Divenne pietra dello scandalo, ora il Napoli cerca acquirenti: la parabola di Lindstrom

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Lindstrom, il talento smarrito che il Napoli prova a rilanciare sul mercato

Tra i nomi in uscita in casa Napoli c'è anche quello di Jesper Lindstrom, un investimento che finora non ha mantenuto le aspettative con cui era arrivato all'ombra del Vesuvio. La Gazzetta dello Sport ripercorre la parabola del talento danese, ricordando come fosse sbarcato in azzurro nell'estate del 2023 dopo le ottime prestazioni offerte con l'Eintracht Francoforte, anche in Champions League contro lo stesso Napoli. Un'operazione importante dal punto di vista economico, considerando che il club partenopeo investì circa 25 milioni di euro per assicurarsene le prestazioni.

Lindstrom, il talento smarrito che il Napoli prova a rilanciare sul mercato

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Lindstrom "approdò a Napoli appena tre anni fa, costò un botto (venticinque milioni o giù di lì), arrivò dopo aver impressionato in Champions League con l'Eintracht", ma il suo percorso in azzurro non è mai realmente decollato.

Il quotidiano evidenzia come il danese sia finito presto al centro delle discussioni, diventando addirittura "pietra dello scandalo in una conferenza stampa in cui Aurelio De Laurentiis discusse sulle sue caratteristiche", senza però riuscire a imporsi sul campo.

Dopo la difficile stagione post scudetto, Lindstrom ha cercato fortuna lontano da Napoli, vestendo le maglie di Everton e Wolfsburg. Tuttavia, anche le esperienze all'estero non hanno prodotto la svolta sperata. La Gazzetta osserva infatti che il giocatore "è diventato poi un flop" e che nelle ultime due stagioni "ha messo assieme una quarantina di presenze e cancellato quasi se stesso".

Nonostante tutto, il Napoli continua a credere che il valore del calciatore non sia svanito. A soli 26 anni, Lindstrom conserva ancora margini per rilanciarsi e il club attende eventuali offerte per il suo cartellino. Come conclude la Gazzetta dello Sport, il danese resta "un talento improvvisamente sparito dalla scena