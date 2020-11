"E' per te Diego", il Napoli vuole vincere contro la Roma imbattuta per l'ultimo regalo al 10

I cori per Diego risuoneranno nella testa degli azzurri fino a domenica sera e saranno molto più forti di qualsiasi musica, scrive il quotidiano Tuttosport sottolineando che la situazione sarà benzina per l'anima dei ragazzi di Gattuso per l'ultimo regalo al 10 degli Scudetti e delle coppe. Battere la Roma, che quest'anno non ha ancora conosciuto sconfitta, per correre alla telecamera, baciarla ed urlare "è per te Diego".