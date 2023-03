Elmas si racconta a Dazn: "Quanti sacrifici! Sorpresa? Kim è impressionante! Spalletti ha creato il gruppo, è un condottiero!"

Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha rilasciato un'intervista a Dazn

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha rilasciato un'intervista a Dazn in cui è partito dalla cultura macedone: "Dolci? Mio padre li preparava. Abbiamo pasticceria in Macedonia, mio padre ci ha lavorato 30 anni, ancora oggi ci lavorano i suoi fratelli. Si chiama 'Mandarina', non so perchè. Ho tanti ricordi, sin da bambino, anche degli odori. Io l'ho sempre aiutato, dopo scuola mangiavo e facevo subito allenamento, poi andavo a scuola inglese e poi lo aiutavo e poi avevo da studiare di sera. Ho fatto tanti sacrifici da bambino e mi ha aiutato tanto. Correre? Se non corri nel calcio moderno...".

Sugli inizi: "Già a 3 anni giocavo col pallone. Per strada facevamo le porte con le scarpe. Giocavo nelle giovanili e mancava un giocatore e mi hanno inserito in prima squadra a 13 anni, a 16 anni e 5 giorni ho fatto il debutto.

Calcio italiano? "In Macedonia il calcio italiano era il riferimento. Mi piaceva Totti, poi la Roma di Spalletti come giocava. Poi dopo ho iniziato a guardare tutto. Mio padre non guardava calcio, la famiglia non aveva niente, loro pensavano solo a lavorare fino alla sera, non avevano tempo. Ora hanno più tempo perché lavorano i figli, la mia famiglia vive qui con me".

Il primo ricordo di Napoli? "Strade strette (ride, ndr), siamo andati subito a mangiare la pizza quando siamo scesi dall'aereo. E' diverso da Macedonia, Napoli è bella, c'è il mare e c'è tanto da fare. Skopje è la mia città, ma Napoli è più grande ed ha tanto. La mia cosa preferita è mangiare la pizza, è imbattibile. Io mangio tantissimo (ride, ndr), se mi vedi non ci credi. Mangio 70 gamberi croccanti al sushi".

In cosa sei napoletano? "Sì, il caffè di Tommaso è numero uno, mai provato un altro così".