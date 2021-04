Fatali i passi indietro dei 'migliori'

Troppi passi indietro. Nell’applicazione, nella cura dei dettagli, nella cattiveria agonistica. Riscopre le maledette amnesie il Napoli, che regala un tempo alla Juve con una strategia troppo attendista per dare frutti.

Prestazioni brutte da parte di quelli che erano risultati i migliori nell’ultimo periodo. Hysaj viene spazzato via da Chiesa, Mertens non indovina praticamente nulla anche per un atteggiamento che non ne esalta le caratteristiche.

In generale, dagli uomini migliori era lecito attendersi qualcosa in più. perché va bene il sacrificio ma in certe gare ci devi mettere la qualità la differenza.