Fazzini temporeggia, Manna si fionda su Casadei: la scelta (anche) per questioni di lista

vedi letture

Questo è quanto scrive sull'acquisto a centrocampo l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Il Napoli torna forte su Cesare Casadei, probabilmente stanco di attende la decisione di Fazzini (che resta in attesa della Lazio). Questo è quanto scrive sull'acquisto a centrocampo l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La prima è una vecchia pista che torna d’attualità. Versante inglese, Premier, Londra. Un altro centrocampista che parallelamente la solita Lazio - ancora la Lazio, a caccia di un profilo simile a quello inseguito da Manna - ha valutato in questa finestra invernale: Cesare Casadei, 21 anni, centrocampista dell’Under 21 in uscita dal Chelsea.

Il nome del talento azzurrino è finito anche sul tavolo del Torino, segno che sono in corso grandi manovre di mercato. Il suo sembra anche l’identikit perfetto in chiave liste, esattamente come quello di Fazzini: piace sia per le caratteristiche tecniche, sia perché essendo under non avrebbe difficoltà a entrare in organico".