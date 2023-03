Febbre Champions, boom biglietti e web in tilt: 50mila in coda e sarà record d'incassi

Ieri è partita la prevendita per i non abbonati per la sfida di ritorno dei quarti col Milan del 18 aprile

Febbre Champions League. Ieri è partita la prevendita per i non abbonati per la sfida di ritorno dei quarti col Milan del 18 aprile. Già esauriti i biglietti messi in vendita, sul web file chilometriche: fino a 50mila in attesa nello stesso momento. Ma c'erano tantissimi tifosi anche in fila per i rivenditori autorizzati. Si va verso il record storico d’incasso che resiste dalla sfida col Real Madrid del 2017. Lo scrive il Corriere dello Sport.