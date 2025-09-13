Fiorentina-Napoli 1-3, le pagelle: subito Hojlund! De Bruyne, che classe! Anguissa domina

Le pagelle di Fiorentina-Napoli 1-3

Milinkovic-Savic 6 L’infortunio muscolare di Meret lo lancia dal primo minuto e lui risponde gestendo con calma l’ordinaria amministrazione. Vede tardi il sinistro di Ranieri, ma si fa perdonare con l’uscita su Piccoli.

Di Lorenzo 7 Primo tempo monstre del capitano: entra nell’azione del rigore e in scivolata salva su un gol nella sua area piccola. Una grande prova del capitano.

Beukema 7 Subito con grande personalità, gestisce bene le situazioni che si sviluppano dalla sua parte. Bagna col gol un esordio da sogno in maglia azzurra.

Buongiorno 6,5 Lotta di grande fisicità con Kean che spesso lo vede vincitore, ma qualche volta deve anche arrendersi alla forza del viola. Il suo recupero a pieno regime è una grandissima notizia.

Spinazzola 7 Subito pimpante, con una una grandissima giocata serve Hojlund per il gol del 2-0 che mette in discesa la gara. Dal 68’ Olivera 6 - Tanto lavoro da fare contro Dodò.

Lobotka 6,5 Gioca sempre ad un tocco, per dare ritmo alla squadra e si intende alla grande con il socio Anguissa. Loro due, lì in mezzo, sono un tesoro dal valore inestimabile. Dal 94’ Gilmour

Anguissa 7 Qualche giocata super, come la finta di corpo che avvia una grande ripartenza. Suo l’assist per il 3-0 di Beukema. Impressionante in progressione.

McTominay 6,5 Sostanza e determinazione in ogni giocata. Lo scozzese torna nella sua posizione abituale si limita a monitorare la situazione con grande lucidità.

Politano 6,5 Il solito lavoro, trovando diversi spazi e andando vicino al gol soprattutto nella ripresa. Con un pizzico di lucidità in più l’avrebbe anche trovato. Dal 68’ David Neres 6 - Qualche buona accelerazione.

De Bruyne 7,5 Conte lo lascia libero di offendere e Kevin recepisce il messaggio. Calcia un rigore perfetto. Sfiora la doppietta su una grande giocata in tandem con Hojlund. Attacca gli spazi con una fame che è un campanello d’allarme per tutte le rivali. Dal 68’ Elmas 6,5 - Rientro positivo, va pure vicino al gol.

Hojlund 7,5 Alla prima palla buona, l’accelerazione che fulmina la viola: difende il pallone col corpo e poi bacia il palo per il 2-0. Difende bene tanti palloni e mostra una grandissima qualità. Dal 72’ Lucca 5,5 - Avrebbe dovuto difendere meglio alcuni palloni.

Conte 8 Il suo Napoli non rischia quasi mai e gode di una grande duttilità tattica. Terza vittoria in campionato. E adesso la Champions…