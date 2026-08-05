Calciomercato Napoli, Atubolu idea per la porta: c'è il gradimento del tedesco
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Il Napoli segue con attenzione Noah Atubolu. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Friburgo avrebbe aperto alla cessione del portiere dopo il mancato accordo per il rinnovo del contratto. La valutazione del club tedesco si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro. L'estremo difensore gradirebbe un trasferimento in Italia e i suoi agenti sarebbero attesi nei prossimi giorni nel nostro Paese per valutare le opportunità di mercato.
Calciomercato, Napoli a caccia di un portiere
Oltre agli azzurri, anche la Juventus monitora la situazione, pur dovendo prima definire il proprio futuro tra i pali. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Atubolu vedrebbe di buon occhio l'ipotesi Napoli, attratto dalla possibilità di disputare la prossima edizione della Champions League.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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