Lang-Ajax, pista calda se Godts va al Psg: si parla già di cifre

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Dopo la cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen, il Napoli potrebbe presto registrare un'altra importante operazione in uscita

Dopo la cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen, il Napoli potrebbe presto registrare un'altra importante operazione in uscita. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Ajax starebbe seguendo con crescente interesse Noa Lang, esterno offensivo cresciuto nel settore giovanile dei Lancieri e oggi tra i principali obiettivi del direttore tecnico Jordi Cruijff. L'eventuale affondo del club di Amsterdam dipenderà soprattutto dal futuro di Mika Godts, finito nel mirino del Paris Saint-Germain. Il quotidiano spiega infatti che "l'Ajax ha aumentato la frequenza dei battiti di mercato per Noa Lang, un figlio dei Lancieri esploso al Psv che il dt Jordi Cruijff vorrebbe riportare a casa se Mika Godts, prepotentemente nel mirino del Paris Saint-Germain, sarà ceduto".

Calciomercato Napoli, Ajax su Noa Lang

Il quotidiano evidenzia inoltre che "non è una strategia: l'Ajax ha già incassato 160 milioni in questo mercato e può permettersi di trattenere il suo giovane talento". Tuttavia, il giocatore avrebbe già raggiunto un'intesa con il PSG e starebbe spingendo per il trasferimento, rendendo la situazione in continua evoluzione.

In questo scenario, la posizione di Noa Lang diventa particolarmente interessante anche per il Napoli. Secondo le indiscrezioni provenienti dall'Olanda e riportate dal Corriere dello Sport, l'Ajax potrebbe puntare sull'esterno con un'operazione a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto, per una valutazione complessiva di circa 25 milioni di euro più bonus