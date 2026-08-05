Badiashile-Napoli: ecco cosa manca per chiudere

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Il Napoli vuole Benoit Badiashile e Benoit Badiashile vuole il Napoli

Il Napoli continua a lavorare per portare Benoît Badiashile in azzurro. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il difensore francese rappresenta la prima scelta del club per rinforzare il reparto arretrato e avrebbe già espresso la volontà di trasferirsi alla corte di Massimiliano Allegri. Il quotidiano sottolinea che "il Napoli vuole Benoit Badiashile e Benoit Badiashile vuole il Napoli", evidenziando come tra il club e il calciatore ci sia già piena sintonia. L'ostacolo principale resta il Chelsea, chiamato a trovare un'intesa economica con la società partenopea.

Badiashile-Napoli, c'è l'intesa con il giocatore: resta da convincere il Chelsea

Sempre secondo Il Mattino, "il 25enne francese è di sicuro il designato individuato dal club azzurro per rinforzare il reparto difensivo", mentre il giocatore "ha scelto la maglia azzurra per rilanciare la sua carriera", confermando la sua disponibilità al trasferimento. La trattativa, però, è ancora bloccata dalla formula dell'operazione. Il Chelsea punta a monetizzare il più possibile dopo l'investimento sostenuto tre anni fa e preferirebbe una cessione a titolo definitivo.

Badiashile, Chelsea spinge per l'obbligo di riscatto

Il Napoli, dal canto suo, non intende modificare la propria strategia. L'offerta prevede un prestito oneroso da circa 3 milioni di euro con diritto di riscatto, per un esborso complessivo che non superi i 20 milioni di euro. Il Chelsea, invece, sarebbe disposto ad aprire anche a un prestito, ma preferirebbe inserire l'obbligo di riscatto.