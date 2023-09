FORMAZIONI UFFICIALI - Esordio dal 1’ per Natan. Garcia fa un cambio nel tridente

Sono ufficiali le formazioni di Bologna-Napoli, match valido per la 5ª giornata di Serie A.

Sono ufficiali le formazioni di Bologna-Napoli, match valido per la 5ª giornata di Serie A. Scelte pressocché obbligate per Garcia al centro della difesa, con Rrahmani e Juan Jesus infortunati, il tecnico azzurro schiera Ostigard e l’esordiente Natan. Sulle fasce capitan Di Lorenzo e Olivera. In mediana confermato il terzetto titolare Anguissa-Lobotka-Zielinski. In attacco riposa Politano, al posto dell’esterno destro gioca dal 1’ Raspadori. Completano il tridente Osimhen e Kvaratskhelia.

BOLOGNA 4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Ferguson, Aebisher, Freuler; Ndoye, Zirkzee, Karlsson. All. Motta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia