FORMAZIONI UFFICIALI - Ospina e Demme dal 1'. In avanti c'è Mertens

Diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Barcellona: Gattuso sceglie ancora una volta Ospina in porta, in difesa c’è Maksimovic a fare coppia con Manolas. Ai loro lati Di Lorenzo e Mario Rui. In cabina di regia c’è Demme, a completare il reparto Fabian e Zielinski. In avanti il trio dei piccoletti: Callejon, Mertens e Insigne. Setièn schiere dal primo minuto Umtiti e non Lenglet, Rakitic titolare al posto di Arthur. Vidal vince il ballottaggio con Ansu Fati

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. A disp. Meret, Allan, Elmas, Luperto, Politano, Hysaj, Milik.

Barcellona (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Junior Firpo; Rakitic, Busquets, De Jong; Vidal; Griezmann, Messi.