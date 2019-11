FORMAZIONI UFFICIALI - Out Meret, in avanti Lozano-Mertens! Chance per Hysaj a sinistra

Nell'attesa che torni il sereno dopo la bufera di metà settimana, il Napoli scende in campo contro il Genoa per cercare di accorciare momentaneamente la distanza in classifica dalle rivali. Poche sorprese nelle scelte di Carlo Ancelotti, che si affida all'11 migliore e più collaudato per cogliere un successo che potrebbe essere importantissimo per il prosieguo della stagione. Con Mario Rui non al meglio, c'è Hysaj sulla fascia sinistra. Out Manolas e Allan, rimpiazzati da Maksimovic e dalla coppia Zielinski-Fabian in regia, con Insigne largo a sinistra. Milik ha dato forfait proprio oggi, per cui davanti spazio al tandem Lozano-Mertens.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens. A disposizione: Meret, Karnezis, Luperto, Tonelli, Mario Rui, Elmas, Gaetano, Younes, Llorente. Allenatore: Ancelotti

GENOA (4-2-3-1): Radu; Ankersen, Romero, Zapata, Pajac; Cassata, Schone; Pandev, Lerager, Agudelo; Pinamonti