FORMAZIONI UFFICIALI - Sorpresa Raspadori al posto di Osimhen! Torna Rrahmani, Mario Rui titolare

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Hellas Verona-Napoli, gara in programma alle 15 e valida per la nona giornata di Serie A. Assenze importanti per Garcia, privo di Anguissa, Osimhen ed anche di Juan Jesus. In porta c’è Meret, in difesa rientra Rrahmani in coppia con Natan nella linea con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo Cajuste prende il posto di Anguissa nel terzetto con Lobotka e Zielinski. In attacco Politano e Kvaratskhelia larghi con Raspadori punta centrale e non centrale.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Amione, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Doig; Serdar, Ngonge, Djuric; Allenatore: Marco Baroni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia Allenatore: Rudi Garcia